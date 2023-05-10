В Дії заработала новая услуга — єВідновлення. Она понадобится тем украинцам, жилье которых пострадало во время войны.

Так, украинцы могут рассчитывать на максимальную суму компенсации в 200 тыс. грн. Правда, есть и другие ограничения — услуга доступна в том случае, если недвижимость подлежит восстановлению и не было полностью отремонтированным.

Полученные на восстановление средства можно потратить на стройматериалы, и они будут храниться на специальной банковской карточке єВідновлення. Аналогичные цифровые счета были в украинцев в виде єПідтримки.

В Минцифры также показали, как подать заявку на восстановление поврежденного жилья через Дію:

Сообщите в Дії о поврежденной недвижимости через заявку єВідновлення и уточните данные. Оставьте свои контактные данные и выберите банковский счет єВідновлення в одном из доступных банков. Заполните анкету и отправьте для обработки.

Спустя время местная власть должна направить комиссию для исследования поврежденного жилья и определит сумму компенсации. После этого указанная сумма появится на банковском счете, и их нужно потратить в течение 12 месяцев.

Ранее в Минцифры заявили, возможны ли выборы через Дію. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что это реально, но прямо сейчас об это речи даже не идет. К тому же, это будет решать уже Центральная избирательная комиссия.