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У Дію повернули оплату за штрафи ПДР

10 Березня 2023, 18:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У Дію повернули оплату за штрафи ПДР
Джерело: Depositphotos

У додаток Дія повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Деякий час така функція була недоступна, оскільки оплату переводили на інші реквізити.

– Це було потрібно, щоб кошти надходили до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено, – розповіли в Дії.

Також там зазначили, що в застосунок підтягнулися всі штрафи за весь період, поки функція була недоступна.

Раніше штрафи можна було оплатити альтернативними способами, наприклад, перейти за посиланням QR-коду, розміщеного на лицьовому боці постанови, або скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot.

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Джерело
Дія
Теги
Дія штрафи
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