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Інтернет

У Дії тепер можна отримати виписку про несудимість – як це зробити

24 Квітня 2023, 16:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Витяг про несудимість Дія
Джерело: Pexels

Витяг про несудимість тепер доступна в застосунку Дія. Новою послугою може скористатися кожен українець, який досяг 14 років.

Отримати відповідний документ у Дії доволі просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та зробити кілька нескладних дій.

Як отримати витяг про несудимість у Дії:

  1. зайти в застосунок і перейти в розділ Послуги;
  2. обрати Довідки та виписки – Витяг про відсутність судимості;
  3. обрати тип і мету запиту;
  4. заповнити дані про себе;
  5. надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то виписка формується автоматично. Ви одразу отримаєте її на телефон.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія
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