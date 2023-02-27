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У кілька кліків за 15 хвилин: як подати заяву на реєстрацію шлюбу в застосунку Дія

27 Лютого 2023, 12:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У кілька кліків за 15 хвилин: як подати заяву на реєстрацію шлюбу в застосунку Дія
Джерело: Pexels

Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн. Для цього необхідно мати лише застосунок Дія.

Якщо ви хочете узаконити стосунки зі своєю другою половинкою, але з певних причин не можете піти до РАЦСу, можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн. Зробити це доволі просто – в кілька кліків за 15 хвилин. У Дії можна обрати час, місце, формат і проведення церемонії.

Заява на шлюб Дія

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Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію:

  1. Авторизуватися на порталі Дія і перейти в розділ Сім’я.
  2. Обрати послугу Заява про шлюб.
  3. Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації.
  4. Сплатити адміністративний збір.
  5. Підписати заяву електронним підписом.
  6. Ваш партнер повинен авторизуватися в своєму кабінеті на порталі, а після – перейти на заяву за посиланням із пошти і підписати її електронним підписом.

Після подачі онлайн заяви на шлюб, обраний РАЦС відправить вам відповідь і детальну інформацію про церемонію поштою. Туди вам потрібно буде з’явиться тільки в день одруження.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія Шлюб
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