Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн. Для цього необхідно мати лише застосунок Дія.

Якщо ви хочете узаконити стосунки зі своєю другою половинкою, але з певних причин не можете піти до РАЦСу, можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн. Зробити це доволі просто – в кілька кліків за 15 хвилин. У Дії можна обрати час, місце, формат і проведення церемонії.

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Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію:

Авторизуватися на порталі Дія і перейти в розділ Сім’я Обрати послугу Заява про шлюб. Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації. Сплатити адміністративний збір. Підписати заяву електронним підписом. Ваш партнер повинен авторизуватися в своєму кабінеті на порталі, а після – перейти на заяву за посиланням із пошти і підписати її електронним підписом.

Після подачі онлайн заяви на шлюб, обраний РАЦС відправить вам відповідь і детальну інформацію про церемонію поштою. Туди вам потрібно буде з’явиться тільки в день одруження.