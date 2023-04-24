В Дії теперь можно получить выписку о несудимости – как это сделать

Выписка о несудимости теперь доступна в приложении Дія. Новой услугой может воспользоваться каждый украинец, который достиг 14 лет.

Получить соответствующий документ в Дії достаточно просто, для этого необходимо иметь приложение на телефоне и сделать несколько несложных действий.

Как получить выписку о несудимости в Дії:

зайти в приложение и перейти в раздел Услуги; выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости; выбрать тип и цель запроса; заполнить данные о себе; отправить запрос.

Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. Вы сразу получите ее на телефон.