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В Дії теперь можно получить выписку о несудимости – как это сделать

24 апреля 2023, 16:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Витяг про несудимість Дія
Источник: Pexels

Выписка о несудимости теперь доступна в приложении Дія. Новой услугой может воспользоваться каждый украинец, который достиг 14 лет.

Получить соответствующий документ в Дії достаточно просто, для этого необходимо иметь приложение на телефоне и сделать несколько несложных действий.

Как получить выписку о несудимости в Дії:

  1. зайти в приложение и перейти в раздел Услуги;
  2. выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости;
  3. выбрать тип и цель запроса;
  4. заполнить данные о себе;
  5. отправить запрос.

Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. Вы сразу получите ее на телефон.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія
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