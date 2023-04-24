В Дії теперь можно получить выписку о несудимости – как это сделать

Выписка о несудимости теперь доступна в приложении Дія. Новой услугой может воспользоваться каждый украинец, который достиг 14 лет.
Получить соответствующий документ в Дії достаточно просто, для этого необходимо иметь приложение на телефоне и сделать несколько несложных действий.
Как получить выписку о несудимости в Дії:
- зайти в приложение и перейти в раздел Услуги;
- выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости;
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. Вы сразу получите ее на телефон.