Соціальна мережа Twitter виходить із добровільної угоди Європейського Союзу про боротьбу з дезінформацією в інтернеті.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Єврокомісар уточнив, що, окрім добровільних зобов’язань у рамках Кодексу, боротьба з дезінформацією стане також юридичним обов’язком з 25 серпня. Це передбачено законом ЄС про цифрові послуги.

– Наші команди будуть готові до правозастосування, – додав Бретон.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023