Соціальна мережа Twitter виходить із добровільної угоди Європейського Союзу про боротьбу з дезінформацією в інтернеті.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

– Twitter виходить із добровільного Кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, та ви не можете сховатися, – наголосив Бретон у своєму Twitter-акаунті.

Єврокомісар уточнив, що, окрім добровільних зобов’язань у рамках Кодексу, боротьба з дезінформацією стане також юридичним обов’язком з 25 серпня. Це передбачено законом ЄС про цифрові послуги.

– Наші команди будуть готові до правозастосування, – додав Бретон.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation. But obligations remain. You can run but you can’t hide. Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25. Our teams will be ready for enforcement. — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023

Як інформує DW, у Twitter поки що публічно не підтвердили вихід із угоди.

За даними агентства Bloomberg, коли закон ЄС почне діяти, Twitter буде кваліфікуватися як “дуже велика онлайн-платформа”. Цей статус вимагатиме від компанії боротися зі шкідливим контентом та дезінформацією, подавати щорічні оцінки ризиків до Єврокомісії.

Крім того, потрібно буде впроваджувати протоколи для блокування поширення небезпечних матеріалів, підвищувати прозорість взаємодії з користувачами, інформує DPA.

Twitter Inc. цього року була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала ЄС повний звіт, згідно з Кодексом. У звіті не вистачало даних, а також не було зобов’язань щодо розширення можливостей фактчекингу.

Bloomberg зазначає, що масштабні скорочення робочих місць, які ініціював новий власник Ілон Маск, зокрема в брюссельському офісі Twitter, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати нормам Євросоюзу.

Недотримання правил ЄС може спровокувати накладення штрафу на Twitter у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку Єврокомісії.

Компанія Twitter та інші соціальні медіаплатформи, зокрема TikTok, Meta та Google, підписали добровільний Кодекс практики ЄС щодо дезінформації у 2018 році. Цей документ містить зобов’язання щодо відстеження політичної реклами, припинення монетизації дезінформації та роботи з фактчекерами.

Як відомо, соціальна мережа Twitter зняла обмеження на акаунти, пов’язані з Кремлем, після того як її придбав мільярдер Ілон Маск.

Джерело: DPA