Социальная сеть Twitter выходит из добровольного соглашения Европейского Союза о борьбе с дезинформацией в интернете.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Еврокомиссар уточнил, что, помимо добровольных обязательств в рамках Кодекса, борьба с дезинформацией станет также юридической обязанностью с 25 августа. Это предусмотрено законом ЕС о цифровых услугах.

– Наши команды будут готовы к правоприменению, – добавил Бретон.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023