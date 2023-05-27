Социальная сеть Twitter выходит из добровольного соглашения Европейского Союза о борьбе с дезинформацией в интернете.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

– Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете убежать, но вы не можете скрыться, – подчеркнул Бретон в своем Twitter-аккаунте.

Еврокомиссар уточнил, что, помимо добровольных обязательств в рамках Кодекса, борьба с дезинформацией станет также юридической обязанностью с 25 августа. Это предусмотрено законом ЕС о цифровых услугах.

– Наши команды будут готовы к правоприменению, – добавил Бретон.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation. But obligations remain. You can run but you can’t hide. Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25. Our teams will be ready for enforcement. — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023

Как сообщает DW, в Twitter пока публично не подтвердили выход из соглашения.

По данным агентства Bloomberg, когда закон ЕС начнет действовать, Twitter будет квалифицироваться как “очень большая онлайн-платформа”. Этот статус потребует от компании бороться с вредоносным контентом и дезинформацией, представлять ежегодные оценки рисков в Еврокомиссию.

Кроме того, необходимо будет внедрять протоколы для блокирования распространения опасных материалов, повышать прозрачность взаимодействия с пользователями, информирует DPA.

Twitter Inc. в этом году была единственной крупной технологической платформой, которая не направила ЕС полный отчет, согласно Кодексу. В отчете не хватало данных, а также не было обязательств по расширению возможностей фактчекинга.

Bloomberg отмечает, что масштабные сокращения рабочих мест, которые инициировал новый владелец Илон Маск, в частности в брюссельском офисе Twitter, вызвали обеспокоенность тем, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать нормам Евросоюза.

Несоблюдение правил ЕС может спровоцировать наложение штрафа на Twitter в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны Еврокомиссии.

Компания Twitter и другие социальные медиаплатформы, в частности TikTok, Meta и Google, подписали добровольный Кодекс практики ЕС по дезинформации в 2018 году. Этот документ содержит обязательства по отслеживанию политической рекламы, прекращению монетизации дезинформации и работе с фактчекерами.

Как известно, социальная сеть Twitter сняла ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, после того, как ее приобрел миллиардер Илон Маск.

Источник: DPA