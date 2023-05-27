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Twitter выходит из кодекса ЕС о борьбе с дезинформацией, но есть нюанс – еврокомиссар

27 мая 2023, 17:18
Юлия Соколова редактор ленты
Соцмережа Twitter
Источник: Unsplash

Социальная сеть Twitter выходит из добровольного соглашения Европейского Союза о борьбе с дезинформацией в интернете.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

– Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете убежать, но вы не можете скрыться, – подчеркнул Бретон в своем Twitter-аккаунте.

Еврокомиссар уточнил, что, помимо добровольных обязательств в рамках Кодекса, борьба с дезинформацией станет также юридической обязанностью с 25 августа. Это предусмотрено законом ЕС о цифровых услугах.

– Наши команды будут готовы к правоприменению, – добавил Бретон.

Как сообщает DW, в Twitter пока публично не подтвердили выход из соглашения.

По данным агентства Bloomberg, когда закон ЕС начнет действовать, Twitter будет квалифицироваться как “очень большая онлайн-платформа”. Этот статус потребует от компании бороться с вредоносным контентом и дезинформацией, представлять ежегодные оценки рисков в Еврокомиссию.

Кроме того, необходимо будет внедрять протоколы для блокирования распространения опасных материалов, повышать прозрачность взаимодействия с пользователями, информирует DPA.

Twitter Inc. в этом году была единственной крупной технологической платформой, которая не направила ЕС полный отчет, согласно Кодексу. В отчете не хватало данных, а также не было обязательств по расширению возможностей фактчекинга.

Bloomberg отмечает, что масштабные сокращения рабочих мест, которые инициировал новый владелец Илон Маск, в частности в брюссельском офисе Twitter, вызвали обеспокоенность тем, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать нормам Евросоюза.

Несоблюдение правил ЕС может спровоцировать наложение штрафа на Twitter в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны Еврокомиссии.

Компания Twitter и другие социальные медиаплатформы, в частности TikTok, Meta и Google, подписали добровольный Кодекс практики ЕС по дезинформации в 2018 году. Этот документ содержит обязательства по отслеживанию политической рекламы, прекращению монетизации дезинформации и работе с фактчекерами.

Как известно, социальная сеть Twitter сняла ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, после того, как ее приобрел миллиардер Илон Маск.

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Источник: DPA

Источник
Bloomberg Deutsche Welle
Теги
Twitter Еврокомиссия Європейський Союз
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