Компания Twitter работает над собственной платежной системой для клиентов. Маск хочет увеличить доход корпорации, но для этого нужно развитие в финансовом плане.

Это стало известно благодаря заявкам Twitter на получение лицензий в США на разработку программ и сервисов для платежей. Оплата будет внедряться в саму соцсеть.

Проектом займется директор по управлению продуктами в Twitter Эстер Кроуфорд, которая также и ближайший помощник Маска. Учитывая, что рекламный бизнес не сильно помогает сервису оставаться на плаву, Илону нужно искать другие способы заработка.Миллиардер неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Twitter предлагал финтех-услуги — к примеру, помогать с денежными переводами, а также открывать сберегательные счета и даже выпускать кредитные карты.

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В первое время в приложение добавят только фиатные валюты. По заявлению экспертов, спустя время будут поддерживаться и криптовалюты, возможно с одним из последующих обновлений.

Чтобы вся эта система работала исправно, необходимо серьезная защита. Команда Кроуфорд уже работает над безопасностью счетов и конфиденциальности пользователей.

Напомним, что Илон Маск официально приобрел Twitter осенью прошлого года, и всеми силами пытается спасти сервис от банкротства. Зимой в Twtitter разрешили политическую рекламу, которую запретил еще в 2019 году бывший руководитель сервиса. Это огромная прибыль, и Маск не собирается ее упускать.