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Потрібно більше грошей: Ілон Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter

23 Січня 2023, 08:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Глава Twitter Ілон Маск анонсував дорожчу підписку для користувачів соцмережі. Про конкретні цифри він не повідомив, але тариф покажуть уже цього тижня.

Про свої плани мільярдер розповів у Twitter.

– Також буде дорожча підписка без реклами, – коротко анонсував зміни мільярдер.

Він також відповів на критику від користувача реклами. Ілон також вважає, що вона стала занадто великою і нав’язливою, через що вживатимуться заходів найближчим часом.

Спілкуючись із фанатами мільярдер підтвердив, що також планує створити фонд для блогерів, які залучають публіку оригінальним контентом на платформі.

Нагадаємо, що зараз підписка Twitter Blue коштує $8 на місяць. За ці гроші користувач отримує синю галочку верифікації на сторінці та використання соцмережі без реклами.

Що стосується реклами, то Маск останнім часом запровадив багато змін. Серед них – у Twitter з’явилася політична реклама. Заборону на подібний контент внесли ще у 2019 році, але Ілон його скасував – все заради грошей, оскільки політичні кампанії у періоди виборів коштують сотні мільйонів доларів.

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