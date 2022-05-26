Twitter виплатить штраф у розмірі $150 млн за злив даних користувачів. Компанія передавала номери телефонів та адреси електронної пошти третім особам для цільової реклами.

Штраф компанія зобов’язана виплатити через позов від влади США. Крім фінансового покарання, соцмережа має провести аудит своєї програми конфіденційності даних.

За даними судової справи, сервіс зливав дані користувачів з 2013 до 2019 року.

Зараз дивляться

У юридичному позові стверджується, що Twitter спотворював свою політику конфіденційности. Компанія закликала користувачів прив’язати номер телефону або адресу електронної пошти до своїх облікових записів, щоб забезпечити додаткові заходи безпеки. Однак насправді соцмережа використала цю інформацію для таргетингової реклами в межах Tiwtter. У 2019 році компанія вибачилася за таку практику.

Тепер компанія повинна підтримувати надійний захист конфіденційності даних, а також проводити різні регулярні перевірки.

У 2019 році за аналогічне порушення дісталося і компанії Facebook тоді корпорацію Марка Цукерберга оштрафували на $5 млрд.

Скандал із Twitter може вплинути на бажання Маска придбати соцмережу – наприкінці квітня мільярдер заявив про бажання купити сервіс, але згодом угоду довелося тимчасово заморозити. Тепер глава Tesla хоче придбати компанія за заниженою ціною через проблеми всередині компанії.