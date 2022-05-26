Twitter выплатит штраф в размере $150 млн за слив данных пользователей. Компания передавала номера телефонов и адреса электронной почты третьим лицам для целевой рекламы.

Штраф компания обязана выплатить из-за иска от властей США. Помимо денежного наказания, соцсеть обязана провести аудит своей программы конфиденциальности данных.

По данным судебного дела, сервис сливал данные пользователей с 2013 по 2019 год.

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В юридическом иске утверждается, что Twitter искажал свою политику конфиденциальности. Компания призвала пользователей привязать номер телефона или адрес электронной почты к своим аккаунтам, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности. Однако на самом деле соцсеть использовала эту информацию для таргетинговой рекламы в пределах Tiwtter. В 2019 году компания извинилась за такую ​​практику.

Теперь компания должна поддерживать надежную защиту для конфиденциальности данных, а также проводить различные регулярные проверки.

В 2019 году за аналогичное нарушение досталось и компании Facebook тогда корпорацию Марка Цукерберга оштрафовали на $5 млрд.

Скандал с Twitter может повлиять на желание Маска приобрести соцсеть — в конце апреля миллиардер заявил о желании купить сервис, но спустя время сделку пришлось временно заморозить. Теперь глава Tesla хочет приобрести компания по заниженной цене из-за проблем внутри компании.