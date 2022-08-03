Діджитал-агентство Hexagon Agency створило українські емодзі. У патріотичний набір увійшли – дуля, тризуб, булава, борщ, козак, вишиванка та рушник.

Ілюстратором тематичних іконок виступив Ян Захаров.

Емодзі можуть з’явитися на Android та iOS, оскільки Hexagon Agency надіслало їх на розгляд у Unicode Emoji Subcommittee. Це група ентузіастів та некомерційна організація Кремнієвої долини. Саме вони збирають ідеї для емодзі з різних джерел та реалізують їх на всіх відомих платформах.

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Чи з’являться українські емодзі для користувачів – дізнаємось у жовтні після рішення Unicode.