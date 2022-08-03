Диджитал-агентство Hexagon Agency создало украинские эмодзи. В патриотический набор вошли — дуля, трезубец, булава, борщ, козак, вышиванка и рушник.

Иллюстратором тематических иконок выступил Ян Захаров.

Эмодзи могут появиться на Android и iOS, поскольку Hexagon Agency направило их на рассмотрение в Unicode Emoji Subcommittee. Это группа энтузиастов и некоммерческая организация Кремниевой долины. Именно они собирают идеи для эмодзи из разных источников и реализуют их на всех известных платформах.

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Появятся ли украинские эмодзи для пользователей — узнаем в октябре после решения Unicode.