Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Трезубец, булава, борщ: Hexagon Agency создало украинские эмодзи

3 августа 2022, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Трезубец, булава, борщ: Hexagon Agency создало украинские эмодзи

Диджитал-агентство Hexagon Agency создало украинские эмодзи. В патриотический набор вошли — дуля, трезубец, булава, борщ, козак, вышиванка и рушник.

Иллюстратором тематических иконок выступил Ян Захаров.

Эмодзи могут появиться на Android и iOS, поскольку Hexagon Agency направило их на рассмотрение в Unicode Emoji Subcommittee. Это группа энтузиастов и некоммерческая организация Кремниевой долины. Именно они собирают идеи для эмодзи из разных источников и реализуют их на всех известных платформах.

Сейчас смотрят

Появятся ли украинские эмодзи для пользователей — узнаем в октябре после решения Unicode.

Читайте также:
InstagramInstagram music стал доступен в Украине: как добавить музыку в Stories

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь