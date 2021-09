Компания Apple провела ежегодную презентацию новых устройств 14 сентября. Во время мероприятия состоялся анонс новых смартфонов iPhone 13, новых планшетов iPad и iPad mini, а также умные часы Apple Watch 7. Это событие приковывает внимание миллионов пользователей сети по всему миру, которые любят не только наблюдать за происходящим, но и обсудить то, что показала и рассказала компания Apple.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на презентацию новых iPhone 13, iPad и Apple Watch 7.

Один из пользователей Twitter намекнул на скорое появление краш-тестов новеньких устройств, которые могут появиться в сети уже завтра.

Пользователи соцсети уже успели саркастично отметить схожесть новенького iPhone 13 с предыдущими моделями.

Me trying to spot the difference between iPhone 12 Pro Max and iPhone 13 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/bwUI9CkWeD

iPhone 13 точно будут продаваться — новые смартфоны получили кучу интересных обновлений.

Некоторые пользователи сети показали, как инженеры создавали iPhone 13 Pro:

POV of apple engineers explaining how they crafted the iPhone 13 pro. #AppleEvent pic.twitter.com/bqGSIy2Jdw

Другие пользователи сильно удивились ценами на новые iPhone:

Gone are those days when I cringe over the new iPhone prices but not ANYMORE

I can buy and also for my enemy almost immediately, if my enemy is ready to sell his/her kidney #AppleEvent pic.twitter.com/KKIXfJ8eNg

— Call me MYKEL (@Hez_mykel) September 14, 2021