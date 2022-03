Социальная сеть TikTok временно приостанавливает работу на территории России в связи с новым законом государства о “фейках”.

Платформа убирает возможность прямых трансляций и загрузки новых видео, чтобы обезопасить своих сотрудников и пользователей.

— В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе, — сообщили в компании.

2/ In light of Russia’s new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

