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TikTok приостанавливает работу в России

6 марта 2022, 21:05
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
TikTok
Источник: Depositphotos

Социальная сеть TikTok временно приостанавливает работу на территории России в связи с новым законом государства о “фейках”.

Платформа убирает возможность прямых трансляций и загрузки новых видео, чтобы обезопасить своих сотрудников и пользователей.

— В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе, — сообщили в компании.

В компании пообещали, что продолжат оценивать обстоятельства в России, чтобы определить, когда сервис сможет полностью восстановить свои услуги, сделав безопасность главным приоритетом.

Напомним, что 4 марта президент России принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за “фейки” о действиях российской армии в Украине. Наказание варьируется от штрафа в размере 1,5 млн руб. до 15 лет за решеткой.

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Теги
TikTok , Війна в Україні
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