У Росії її масово припиняють свою роботу модні бренди одягу.

Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque уже заявили про закриття понад 500 магазинів, а також онлайн-продажів у Росії. Також залишають ринок РФ й інші модні бренди – H&M, Marks & Spencer, Adidas, Nike. Список компаній, які пішли з російського ринку через війну в Україні – дивіться на Фактах ICTV.

Громадяни країни-агресора скуповують усе, що бачать, оскільки скоро такої можливості вони не матимуть.

У мережі з’являється безліч жартів про перспективні модні бренди для росіян, наприклад, білоруський трикотаж.

Жартують і щодо цін на одяг, оскільки після того, як увесь світ запровадив проти Росії санкції, ціни в них значно збільшилися.

11 день в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Нашу країну підтримує весь цивілізований світ, всесвітньо відомі люди та навіть популярні бренди.

Проти Росії запроваджуються санкції, країни закривають своє небо, а різноманітні популярні бренди припиняють продаж своєї продукції.

Модні будинки, які підтримали Україну – читайте на Фактах ICTV.