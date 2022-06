Ілон Маск розповів, коли світові покажуть першого робота-гуманоїда від Tesla. За словами мільярдера, це станеться 30 вересня.

Заради цього компанія перенесла захід Tesla AI Day – спочатку він був запланований на серпень цього року.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022