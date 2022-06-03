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Tesla представить перший прототип робота-гуманоїда: названо дату

3 Червня 2022, 16:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Bot

Ілон Маск розповів, коли світові покажуть першого робота-гуманоїда від Tesla. За словами мільярдера, це станеться 30 вересня.

Заради цього компанія перенесла захід Tesla AI Day – спочатку він був запланований на серпень цього року.

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– День штучного інтелекту Tesla перенесено на 30 вересня, тому що на той час у нас може бути робочий прототип Optimus, – заявив мільярдер у Twitter.

Вперше робота під назвою Optimus представили у серпні 2021 року – тоді проходив перший захід Tesla AI Day.

Тоді Маск розкрив подробиці про новинку – він заявив, що робот згодом стане важливішим, ніж автомобільний бізнес.

Зріст Optimus дорівнюватиме 173 см, а вага – 57 кг. Максимальна вантажність складе 20 км, а управлятиме ним система штучного інтелекту від авто Tesla. Грубо кажучи, він отримає мозок електрокара компанії.

Ілон заявив, що робот виконуватиме фізичну роботу замість людей – наприклад, переносити речі з одного місця на інше, або ж робити інші завдання, де моторика не така важлива.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Ілон Маск
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