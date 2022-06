Илон Маск рассказал, когда миру покажут первого робота-гуманоида от Tesla. По словам миллиардера, это случится 30 сентября.

Ради этого компания перенесла мероприятие Tesla AI Day — изначально оно было запланировано на август этого года.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022