Илон Маск рассказал, когда миру покажут первого робота-гуманоида от Tesla. По словам миллиардера, это случится 30 сентября.

Ради этого компания перенесла мероприятие Tesla AI Day — изначально оно было запланировано на август этого года.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

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— День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может быть работающий прототип Optimus, — заявил миллиардер в Twitter.

Впервые робота под названием Optimus представили в августе 2021 года — тогда проходило первое мероприятие Tesla AI Day.

Тогда Маск раскрыл подробности о новинке — он заявил, что робот со временем станет более значительным, чем автомобильный бизнес.

Рост Optimus будет равен 173 см, а вес — 57 кг. Максимальная грузоподьемность составит 20 км, а управлять им будет система искусственного интеллекта от авто Tesla. Грубо говоря, он получит мозги электрокара компании.

Илон заявил, что робот будет выполнять физическую работу вместо людей — к примеру, переносить вещи с одного места на другое, или же делать другие задачи, где моторика не так важна.