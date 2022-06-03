Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Tesla представит первый прототип робота-гуманоида: названа дата

3 июня 2022, 16:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Bot

Илон Маск рассказал, когда миру покажут первого робота-гуманоида от Tesla. По словам миллиардера, это случится 30 сентября.

Ради этого компания перенесла мероприятие Tesla AI Day — изначально оно было запланировано на август этого года.

Сейчас смотрят

— День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может быть работающий прототип Optimus, — заявил миллиардер в Twitter.

Впервые робота под названием Optimus представили в августе 2021 года — тогда проходило первое мероприятие Tesla AI Day.

Тогда Маск раскрыл подробности о новинке — он заявил, что робот со временем станет более значительным, чем автомобильный бизнес.

Рост Optimus будет равен 173 см, а вес — 57 кг. Максимальная грузоподьемность составит 20 км, а управлять им будет система искусственного интеллекта от авто Tesla. Грубо говоря, он получит мозги электрокара компании.

Илон заявил, что робот будет выполнять физическую работу вместо людей — к примеру, переносить вещи с одного места на другое, или же делать другие задачи, где моторика не так важна.

Читайте также:
Tesla BotПоможет собирать авто: Маск рассказал о новом роботе Optimus от Tesla

Источник
Bloomberg
Теги
Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь