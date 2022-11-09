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Тепер для PlayStation 4 та 5: відбулася прем’єра God of War Ragnarok

9 Листопада 2022, 10:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тепер для PlayStation 4 та 5: відбулася прем’єра God of War Ragnarok

Опівночі, 9 листопада, відбулася прем’єра гри в жанрі пригодницького бойовика God of War Ragnarok. Тепер вона доступна для PlayStation 4 і PlayStation 5.

God of War Ragnarok – дев’ята гра в серії God of War і її пряме сюжетне продовження. Історія побудована навколо пригод головних героїв – Кратоса і його сина Атрея в світі скандинавської міфології.

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Варто зазначити, що станом на 10:03, у гри 94 бали на Opencritic після 72 рецензій, і 98% критиків рекомендують її до покупки. На Metacritic у проєкту 94 бали від 124 критиків.

Здебільшого гру хвалять за сюжет, геймплей, графіку.

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PlayStation Ігри
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