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Теперь для PlayStation 4 и 5: состоялась премьера God of War Ragnarok

9 ноября 2022, 10:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Теперь для PlayStation 4 и 5: состоялась премьера God of War Ragnarok

В полночь, 9 ноября, состоялась премьера игры в жанре приключенческого боевика God of War Ragnarok. Теперь она доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5. 

God of War Ragnarok — девятая игра в серии God of War и ее прямое сюжетное продолжение. История построена вокруг приключений главных героев — Кратоса и его сына Атрея в мире скандинавской мифологии. 

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Стоит отметить, что по состоянию на 10:03, у игры 94 балла на Opencritic после 72 рецензий, и 98% критиков рекомендуют ее к покупке. На Metacritic у проекта 94 балла от 124 критиков.

В большинстве своем игру хвалят за сюжет, геймплей, графику.

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