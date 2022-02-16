Apple вирішила повністю відмовитись від iPhone 6 Plus. Компанія оновила список вінтажних пристроїв, до якого потрапив застарілий смартфон та планшет iPad 4.

За правилами Apple, виробник повністю припиняє підтримку пристрою через п’ять років після закінчення продажу.

Відомо, що анонс ‌iPhone‌ 6 Plus відбувся ще восени 2014 року разом з ‌iPhone‌ 6. Виробництво смартфона припинили у 2016 році, щоб не заважати продажам новеньких ‌iPhone‌ 7 та ‌iPhone 7 Plus. Примітно, що iPhone 6 не потрапив до списку застарілих телефонів – його активно продавали набагато довше – до вересня 2018 року.

‌iPhone‌ 6 та 6 Plus були революційними смартфонами свого часу – вони отримали підтримку системі Apple Pay, а також мали різні дизайни, що навіть для Apple було в новинку.

Раніше Apple заявляла, що відправить iPhone 6 Plus до списку вінтажних девайсів вже 31 грудня. Схоже, плани компанії трохи змінилися.

Втім, для любителів смартфонів зі старим дизайном Apple приготувала сюрприз — вже в березні цього року відбудеться презентація бюджетного iPhone SE 2022, який отримає новий чипсет та підтримку мереж 5G. Ще взимку в мережі з’явилися чутки про новинку – бюджетник отримає 4,7-дюймовий дисплей, під яким буде фізична кнопка Home із вбудованим сканером відбитків пальців.