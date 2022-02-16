Apple решила полностью отказаться от iPhone 6 Plus. Компания обновила список винтажных устройств, в который попал устаревший смартфон и планшет iPad 4.

По правилам Apple, производитель полностью прекращает поддержку устройства спустя пять лет после окончания продаж.

Известно, что анонс ‌iPhone‌ 6 Plus состоялся еще осень 2014 года вместе с ‌iPhone‌ 6. Производство смартфона прекратили в 2016 году, чтобы не мешать продажам новеньких ‌iPhone‌ 7 и ‌iPhone‌ 7 Plus. Примечательно, что iPhone 6 не попал в список устаревших телефонов — его активно продавали намного дольше — до сентября 2018 года.

‌iPhone‌ 6 и 6 Plus были революционными смартфонами своего времени — они получили поддержку системі Apple Pay, а также имели разные дизайны, что даже для Apple было в новинку.

Раньше Apple заявляла, что отправит iPhone 6 Plus в список винтажных девайсов уже 31 декабря. Похоже, планы у компании слегка изменились.

Впрочем, для любителей смартфонов со старым дизайном, Apple приготовила сюрприз — уже в марте этого года состоится презентация бюджетного iPhone SE 2022, который получит новый чипсет и поддержку сетей 5G. Еще зимой в сети появились слухи о новинке — бюджетник получит 4,7-дюймовый дисплей, под которым будет физическая кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.