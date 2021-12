У суботу, 25 грудня, о 14.20 за київським часом має відбутися довгоочікуваний запуск космічного телескопа Джеймса Вебба. Цей апарат допоможе вченим дізнатися ще більше про таємниці космосу.

Факти ICTV розкажуть подробиці про телескоп, важливість його місії та де дивитися трансляцію запуску.

Створення телескопа Джеймса Вебба

Насамперед — це орбітальна інфрачервона обсерваторія, яка вважається найпотужнішою у світі. Розробка розпочалася у 1996 році американськими астрономами. Спочатку обсерваторія одержала назву Космічний телескоп нового покоління (NGSG), а вже згодом її перейменували на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба.

Уже в 1997 році телескоп планували запустити в космос у 2007 році — тоді на проект було виділено $500 млн. У результаті на кінець грудня 2021 року на розробку та відправлення в космос телескопа Джеймса Вебба витратили понад $10 млрд.

Над проектом спільно працювали понад 17 країн під керівництвом NASA – у цьому їм також допомагали Європейське та Канадське космічне агентство.

Завдання телескопа

Спочатку обсерваторія Джеймса Вебба створювалася для заміни теперішнього апарату Hubble, який протягом останніх 30 років допомагав ученим вивчати Всесвіт із космосу. Новий телескоп у всьому перевершує свого попередника.

Він важить 11 тонн, Hubble – 6 тонн. Великі шестикутники золотистого відтінку – найцінніша частина телескопа. Ці дзеркала мають діаметр 6,5 м. Hubble може похвалитися дзеркалами розміром 2,5 м.

Новий телескоп здатний “дивитися” значно далі за Hubble – він обладнаний пристроями для вловлювання інфрачервоного діапазону випромінювання. Така технологія ефективна для пошуку екзопланет, схожих на Землю, але які розташовані поза Сонячною системою.

Телескоп вивчатиме й атмосферу нових світів і, можливо, допоможе знайти позаземне життя.

Трансляція запуску

Відомо, що за зліт відповідає компанія Arianespace, яка надала для запуску ракету Ariane 5.

Today, December 21st, the Launch Readiness Review has been successfully completed and concluded with the authorization to perform the launch vehicle rollout and the start of the launch chronology. pic.twitter.com/FXLWaAzNls

— Arianespace (@Arianespace) December 21, 2021