Компанія Meta запускає нову платну послугу на Facebook та Instagram. Йдеться про верифікацію облікового запису, як це робиться у Twitter.

Послуга не з дешевих – $12 на місяць, але для власників iPhone цінник зріс до $15, оскільки Apple бере додатковий податок за оплату. Новинка буде доступною вже цього тижня в Австралії та Новій Зеландії. Згодом передплата з’явиться і в інших країнах.

Рішення було ухвалено після бажання Маска зробити функцію верифікацією доступною для всіх користувачів Twitter.

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Синя галочка є показником справжності облікового запису – сторінка представляє ту особу чи компанію, про яку розміщено інформацію.

Передплата дає не лише відображення галочки, а й підвищену видимість повідомлень, захист від фейків і легший доступ до обслуговування клієнтів. Зміни не вплинуть на раніше верифіковані акаунти.

Інші великі сайти та компанії також активно використовують передплату на свої послуги – Reddit, YouTube та Discord.

У виробника iPhone також багато сервісів працюють лише за гроші – наприклад, Apple Music.

Втім, конкуренти пішли ще далі – Twitter може стати повноцінним банком. Ілон Маск хоче, щоб соцмережа стала суперсервісом, де можна не лише спілкуватися, а й відкривати грошові рахунки.