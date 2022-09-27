Ризик застосування Володимиром Путіним ядерної зброї існує, але не означає 100%. Найбільш небезпечними датами для цього можуть бути останній тиждень жовтня – перший тиждень листопада.

Про це в ексклюзивному прогнозі для Фактів ICTV заявила астролог Ольга Медвецька.

За словами Медвецької, астрологія працює за аналогією. Наприклад, перші тижні серпня цього року астрологічно ознаменовувалися високою вірогідністю катастрофи на ЗАЕС. І справді тоді Україна, а з нею і увесь світ, ходили лезом ножа, затамувавши подих, адже ніхто не міг дати гарантію, чи зважиться РФ на крайні кроки.

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Проте які б передумови не складалися через положення планет, все ж вирішальний крок робить сама людина. Ніколи астрологія не є фатальною, завжди лишається простір для волевиявлення людини. Хоча тенденції впливу небесних тіл відчувають всі.

– Тому, попри надзвичайно високу вірогідність аварії на ЗАЕС, у серпні вона так і не сталася. Отже, і тепер, навіть маючи вплив планет, що схиляє до таких подій, як ядерна катастрофа, ми не можемо казати, це точно відбудеться або ж ні, – пояснює астролог.

З другої половини жовтня почнуть діяти аспекти, що підбурюватимуть до ескалації військових подій, адже планета агресії, війни та зброї Марс буде у негативному положенні відносно Юпітера. Останній здатен збільшити, розширити та надати масштабу будь-чому, в цьому випадку – збройному конфлікту.

– Також Марс матиме негативний аспект до Нептуна, що може означати використання заборонених видів зброї, а також хімічної і біологічної зброї, – додає Медвецька.

На тлі цих положень особливо небезпечний вигляд має опозиція між Сонцем та Ураном, переконує астролог. Саме це положення, разом зі згаданими вище та нижче аспектами, і викликає серйозні занепокоєння щодо погроз застосування ядерної зброї. Діятиме цей аспект між Сонцем та Ураном з 26 жовтня до 15 листопада, проте найсильніший вплив буде ближче до 8 листопада (+/- три дні).

За словами астролога Медвецької, серйозності цій картині додають ще два фактори. По-перше, це протидія Сатурна – планети диктатури, тоталітарної влади, і Урана – який зі свого боку відповідає за демократію, революційність, свободу. Цей аспект діє вже досить давно, але саме в жовтні його дія буде найсильнішою, і вплив його буде дуже масштабним.

– Ми відчуємо це і на арені військових подій, адже це має бути остання переломна точка у війні диктатора проти демократичної України. Проте протистояння вказаних планет відчує й сам диктатор – його народ буде схильний бунтувати, тому цілком можливі масові заворушення проти влади в РФ.

По-друге, варто взяти до уваги вплив коридору затемнень, який відбуватиметься з 25 жовтня до 8 листопада. Він є дуже важливим періодом, але також і турбулентним, коли вірогідність складних життєвих ситуацій багаторазова.