Собраться на горе Щекавица и устроить там оргию – так украинцы отреагировали на очередную угрозу Владимира Путина применить ядерное оружие.

Вечером 22 сентября в Twitter появилось сообщение о том, что находчивые киевляне уже создали чат на случай ядерного удара.

Собственно, украинцы не остались в стороне от идеи – сообщение мгновенно стало вирусным и породило в соцсетях множество мемов. Собрали для вас лучшие.

Жители других городов завидуют Киеву и предлагают не отставать.

I was arguing with my wife. Will be an orgy in conservative Lviv? #щекавиця pic.twitter.com/r555vTxIEg

— Denys Sudi… ???? (@densudi) September 27, 2022