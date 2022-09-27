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Мир ловил меня, но я уехал на Щекавицу: киевляне готовятся к оргии на случай ядерного удара

27 сентября 2022, 16:50
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Мир ловил меня, но я уехал на Щекавицу: киевляне готовятся к оргии на случай ядерного удара

Собраться на горе Щекавица и устроить там оргию – так украинцы отреагировали на очередную угрозу Владимира Путина применить ядерное оружие.

Вечером 22 сентября в Twitter появилось сообщение о том, что находчивые киевляне уже создали чат на случай ядерного удара.

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Собственно, украинцы не остались в стороне от идеи – сообщение мгновенно стало вирусным и породило в соцсетях множество мемов. Собрали для вас лучшие.

Жители других городов завидуют Киеву и предлагают не отставать.

Бренды не стоят в стороне и тоже подхватили волну шуток.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко посоветовал украинцам быть вежливыми и прихватить с собой на Щекавицу немного вкусностей, потому что “еда все делает приятнее”.

– Только не сидите со своими судочками в стороне, вы не для того туда идете. Угощайте людей, взаимодействуйте, – добавил он, прикрепив к посту парочку рецептов.

Что известно о горе Щекавица

Гора Щекавица возвышается над Подолом и имеет важное историческое значение для Киева и вообще для Украины. По легенде, именно здесь похоронен князь Олег.

Кроме того, существует мнение, что в княжеские времена на горе был храм или монастырь, а в XV веке – замок.

Щекавицу также называют “городом мертвых” — у подножия горы исследователи находили славянские захоронения VIII-IX веков.

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Війна в Україні Владимир Путин мем Ядерна зброя
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