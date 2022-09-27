Собраться на горе Щекавица и устроить там оргию – так украинцы отреагировали на очередную угрозу Владимира Путина применить ядерное оружие.

Вечером 22 сентября в Twitter появилось сообщение о том, что находчивые киевляне уже создали чат на случай ядерного удара.

Не буду вам розказувати довгу історію про те, як я про це дізналась, але в Києві існує спільнота з чатом в ТГ, які планують в разі ядерного вибуху зібратись на Щекавиці і влаштувати оргію. Такшо майте на увазі, вдруг у когось з вас це нездійснена сексуальна фантазія. — Наталія ❤️ (@NataliaPiskova) September 22, 2022

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Собственно, украинцы не остались в стороне от идеи – сообщение мгновенно стало вирусным и породило в соцсетях множество мемов. Собрали для вас лучшие.

Де ви були зі своїми оргіями, коли я студентом був бідним?#щекавиця — Віталій Коваль (@VitalijKoval6) September 27, 2022

На Щекавиці я буду в червоних кедах…і з хрестиком #щекавиця — Biichuk Roman (@BiichukRoman) September 27, 2022

Світ ловив мене, але я поїхав на Щекавицю — Paul Massaro (@apmassaro3) September 27, 2022

У зв’язку з підвищенням кількості захворювань на COVID-19, МОН рекомендує учасникам оргії на Щекавиці дотримуватися протиепідемічних норм та знаходитися один від одного на відстані не менше 2 метрів#щекавиця — ⚡ Український Віщун (@UkrProphet) September 27, 2022

Ой не ходи, Грицю, та й на Щекавицю

Там на Щекавиці нема на що дивиться

На оргію не прийдуть дівки-чарівниці

А прийде три ботани, і то аби напиться#Щекавиця #оргія #sexymonday #хтивийпонеділок — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) September 27, 2022

Гора Щекавиця в день ядерної комбучі pic.twitter.com/sIZ4FveSAY — Док Аліна Леонідівна (@docSokolenko) September 25, 2022

оргію на щекавиці вигадали правобережні кияни, до яких не їхало глово з макдональдзу на лівому березі — дуже красивий кіт Стукало (@oblibenyblb) September 26, 2022

– Бабусю, а як ви готувались до ядерки тоді у 2022?

– Ну, як… створили чат, щоб домовитись про соддом і гомору на Щекавиці і флудили там приколами.

– Ладно, баб, іди пий таблєтки — zakrevska (@Zakrevska) September 26, 2022

Судячи по кількості учасників #щекавиця можна формувати батальйон — Gnojevik (@vasyl_dorosh) September 27, 2022

Жители других городов завидуют Киеву и предлагают не отставать.

Попрошу завчасно повідомити день і годину запуску ядерки — мені потрібно купити білети, поїхати і дістатися до Щекавиці. Завчасно дякую????

#щекавиця #ядерка #RussiaTerroristState #хтивийпонеділок — Токсична психологиня???? (@frautranen) September 26, 2022

I was arguing with my wife. Will be an orgy in conservative Lviv? #щекавиця pic.twitter.com/r555vTxIEg — Denys Sudi… ???? (@densudi) September 27, 2022

От за що я не люблю Львів, за те що вони ще не вибрали свою гору для ядерної зими.

Де львівська Щекавиця ? — Кукуха привіт (@kazzzzzim) September 26, 2022

Друзі, Щекавиця це добре, але пропоную Волинянам зібратися в Кременці. Їхати ближче, вигляд не гірший, ну і це наше, волинське) Бона — місце для *бона! pic.twitter.com/YkNO5jgz4R — Ґаута́ма (@ArthurGautama) September 27, 2022

Бренды не стоят в стороне и тоже подхватили волну шуток.

Якщо збираєтесь у Київ на Щекавицю, то ми поряд. Місця вистачить всім???? pic.twitter.com/DtN2FiDF7M — Сільпо (@silpo_ua) September 26, 2022

Саме те що потрібно, щоб не пропустити оновлень в чаті по Щекавиці pic.twitter.com/LAnKcfnFQ6 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 26, 2022

В інтернеті тільки й розмов про ядерку і оргії на Щекавиці. Зібрали разом з @lovespace_ua для вас плейлист української музики для сексу. Бережіть себе і памʼятайте про захист ????https://t.co/axE5yBR3cv — LiRoom (@Li_Room) September 26, 2022

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко посоветовал украинцам быть вежливыми и прихватить с собой на Щекавицу немного вкусностей, потому что “еда все делает приятнее”.

– Только не сидите со своими судочками в стороне, вы не для того туда идете. Угощайте людей, взаимодействуйте, – добавил он, прикрепив к посту парочку рецептов.

Что известно о горе Щекавица

Гора Щекавица возвышается над Подолом и имеет важное историческое значение для Киева и вообще для Украины. По легенде, именно здесь похоронен князь Олег.

Кроме того, существует мнение, что в княжеские времена на горе был храм или монастырь, а в XV веке – замок.

Щекавицу также называют “городом мертвых” — у подножия горы исследователи находили славянские захоронения VIII-IX веков.