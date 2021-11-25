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Осінній розпродаж у Steam: які ігри можна купити зі знижкою

25 Листопада 2021, 14:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Геймер
Джерело: Unsplash

Найбільший ігровий магазин Steam оголосив про старт Осіннього розпродажу. Користувачі бібліотеки зможуть придбати тисячі ігор із величезною знижкою – акція триватиме до 1 грудня.

Steam

Шукати товари зі знижкою можна як у пошуку за назвою, так і за рубриками та жанрами.

Також 1 грудня закінчиться відбір ігор на премію The Steam Awards, де самі гравці обиратимуть переможців. Про результати премії стане відомо вже 3 січня 2022 року.

Підбірка ігор з осіннього розпродажу в Steam та знижки на них:

  • Back 4 Blood – 30%;
  • Black Book – 25%;
  • Cyberpunk 2077 – 50%;
  • Disco Elysium – The Final Cut – 50%;
  • Deathloop – 50%;
  • Death Stranding – 70%;
  • Horizon Zero Dawn – 50%;
  • Life is Strange: True Colors – 35%;
  • Loop Hero – 40%;
  • Marvel’s Guardians of the Galaxy – 35%;
  • Mass Effect Legendary Edition – 42%;
  • New World – 25%;
  • Resident Evil Village – 50%;
  • Tails of Iron – 25%.

Крім величезної кількості знижок, Steam також приваблює користувачів продажем популярних ігор. Наприклад, кількість гравців у симуляторі життя фермера Farming Simulator 22 досягла позначки 105 тис. осіб.

Статистика ігрового магазину показала, що нова частина набагато популярніша за попередню, яка з’явилася у продажу у 2018 році. Для порівняння, симулятору вдалося наздогнати нову частину культової серії Battlefield 2042 – у неї піковий онлайн був близько 105 тис. осіб.

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Джерело
Steam
Теги
Ігри , Відеоігри
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