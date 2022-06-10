Міністерство цифрової трансформації запустило опитування для запуску платіжної системи Stripe в Україні.

У відомстві зазначили, що активні перемовини з командою Stripe щодо їхнього розширення на території нашої держави ведуться з 2020 року.

– Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб дедалі більше міжнародних сервісів ставали доступними для українців. З 2020 року ведемо активні перемовини з командою Stripe щодо розширення їх діяльності в Україні. Stripe — це міжнародна платіжна система з високою швидкістю обробки платежів та підвищеною безпекою. Наразі платформа недоступна в Україні, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Раніше, щоб показати значну зацікавленість та потребу українського бізнесу в сервісах компанії, Мінцифри запустило петицію.

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Рішенню Stripe щодо виходу на український ринок передуватиме довготривала й комплексна робота, оцінка екосистеми та потреб бізнесу. Щоб з’ясувати, який функціонал Stripe український бізнес хотів би використовувати у своїй діяльності, Мінцифри запустило опитування.

У відомстві наголосили, що пройшовши опитування, кожен українець може пришвидшити процес запуску платіжної системи та зробити внесок у розбудову української економіки.

Зазначимо, що Stripe – це сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах. Платіжна система вже працює в ЄС, Австралії, США, Канаді, Японії, Гонконзі, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії.