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Telegram запускає преміальну підписку: які функції будуть доступні та вартість

9 Червня 2022, 13:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Telegram запускає преміальну підписку: які функції будуть доступні та вартість
Джерело: Depositphotos

Популярний месенджер Telegram запускає преміальну підписку, яка називатиметься Telegram Premium.

З моменту свого заснування месенджер був безкоштовний, але в 2021 році компанія все ж таки вирішила його монетизувати і запустила рекламу. Незабаром засновник компанії Павло Дуров сказав, що вони розпочали розробку преміальної підписки, за допомогою якої цю рекламу можна відключити. Запуск очікувався до кінця листопада 2021 року.

У травні 2022 року колишній розробник Telegram Григорій Клюшніков поділився деталями платної підписки, якою, за його словами, незабаром зможуть користуватися користувачі месенджера. Telegram Premium вже є в бета-версії для Android.

Зараз дивляться

Що зміниться в Telegram Premium

  1. Подвоєння лімітів. Кількість чатів у папці зросте зі 100 до 200, підписки в каналах і супергрупах – з 500 до 1000, кількість папок – з 10 до 20, закріплених діалогів в основній вкладці – з п’яти до 10 і всередині папки – зі 100 до 200, кількість публічних посилань для каналів і супергруп – з 10 до 20, обраних стікерів – з п’яти до 10, збережених GIF-анімацій – з 200 до 400, підключених до додатку акаунтів із унікальними номерами – з трьох до чотирьох.
  2. Більший обсяг завантаження файлів. Максимум зросте з 2 до 4 ГБ;
  3. Швидкість завантаження стане вищою.
  4. Анімовані аватари – при розкритті профілю користувача та в списку чатів і діалогах.

Нові функції в Telegram Premium

  1. Унікальні реакції на повідомлення.
  2. Конвертація голосових повідомлень у текст.
  3. Преміальні стікери з повноекранними ефектами.
  4. Розширене керування діалогами.
  5. Значок біля профілю у вигляді зірки.
  6. Додаткові значки додатку Telegram.

Вартість Telegram Premium

Вартість підписки Telegram Premium – $4.99 в місяць. Купити її поки що не можна.

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