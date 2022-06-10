Министерство цифровой трансформации запустило опрос для запуска платежной системы Stripe в Украине.

В ведомстве отметили, что активные переговоры с командой Stripe по поводу их расширению на территории нашего государства ведутся с 2020 года.

— Минцифры продолжает работать над тем, чтобы все больше международных сервисов становились доступными для украинцев. С 2020 года ведем активные переговоры с командой Stripe по расширению их деятельности в Украине. Stripe – это международная платежная система с высокой скоростью обработки платежей и повышенной безопасностью. Пока платформа недоступна в Украине, — говорится в сообщении Минцифры.

Ранее, чтобы показать значительный интерес и потребность украинского бизнеса в сервисах компании, Минцифры запустило петицию.

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Решению Stripe по выходу на украинский рынок будет предшествовать длительная и комплексная работа, оценка экосистемы и потребностей бизнеса. Чтобы выяснить, какой функционал Stripe украинский бизнес хотел использовать в своей деятельности, Минцифры запустило опрос.

В ведомстве подчеркнули, что пройдя опрос, каждый украинец может ускорить процесс запуска платежной системы и внести вклад в развитие украинской экономики.

Отметим, что Stripe – это сервис, позволяющий компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.