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Інтернет

Страх будь-якого шахрая: як правильно захистити свій банківський рахунок

16 Червня 2022, 15:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Depositphotos

В умовах війни свою діяльність активізували шахраї – вони хочуть отримати особисті дані користувачів мережі, а також обікрасти наївних жертв. Щоб боротися з такими інцидентами, банки та виробники смартфонів та сайтів постійно покращують захист.

Як захистити свій банківський рахунок – далі у матеріалі.

Держспецзв’язок, НБУ та Кіберполіція склали докладний список порад, які допоможуть зберегти ваші гроші.

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Щоб постійно стежити за витратами та контролювати рахунки, необхідно встановити мобільний додаток банку на смартфон. Щоб зловмисники не зламали обліковий запис, рекомендується додати двофакторну авторизацію – щоразу під час спроби входу на смартфон приходитиме одноразовий код.

Додатковий захист дасть PIN-код для SIM-картки. Не рекомендується використовувати просту комбінацію 1111 чи 0000, а також рік народження.

Багато банків надають послугу контролю над рахунком з допомогою СМС – оповіщення надходитимуть списання чи зарахування коштів.

Дані про банківський рахунок також повинні знати тільки ви: CVV-номер, логін та пароль для авторизації в сервіс, пароль від смартфона, мобільний номер та секретний пароль для авторизації або перерахування коштів.

Всі паролі для керування рахунком краще не записувати в блокнот або нотатки – їх варто запам’ятати.

Самі коди мають бути різними – це ускладнить завдання для зловмисника. Щоб хакер не зміг вкрасти усі гроші з рахунку за один раз, рекомендується встановити ліміт для оплати в мережі – це дозволить виявити витік та оперативно заблокувати картку.

Якщо є можливість використовувати біометричний захист (сканер відбитка пальців або сканер обличчя), краще включити ці функції. Це додатковий захист точно не буде зайвим.

Смартфон та програми для управління банківським рахунком потрібно регулярно оновлювати – нові версії програмного забезпечення не тільки додають нові функції, але й усувають лазівки, якими можуть скористатися хакери.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Банки Хакери
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