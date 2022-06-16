В условиях войны свою деятельность активизировали мошенники — они хотят заполучить личные данные пользователей сети, а также обокрасть наивных жертв. Чтобы бороться с такими инцидентами, банки и производители смартфонов и сайтов постоянно улучшают защиту.

Как защитить свой банковский счет — далее в материале.

Госспецсвязь, НБУ и Киберполиция составили подробный список советов, которые помогут сохранить ваши деньги.

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Чтобы постоянно следить за расходами и контролировать счета, необходимо установить мобильное приложение банка на смартфон. Чтобы злоумышленники не взломали учетную запись, рекомендуется добавить двухфакторную авторизацию — каждый раз во время попытки входа на смартфон будет приходить одноразовый код.

Дополнительную защиту даст и PIN-код для SIM-карточки. Не рекомендуется использовать простую комбинацию 1111 или 0000, а также год рождения.

Многие банки предоставляют услугу контроля за счетом с помощью СМС — оповещения будут приходить о списании или зачислении средств.

Данные о банковском счете также должны знать только вы: CVV-номер, логин и пароль для авторизации в сервис, пароль от смартфона, мобильный номер и секретный пароль для авторизации или перечисления средств.

Все пароли для управления счетом лучше не записывать в блокнот или заметки — их стоит запомнить.

Сами коды должны быть разными — это усложнит задачу для злоумышленника. Чтобы хакер не смог украсть все деньги со счета за один раз, рекомендуется установить лимит для оплаты в сети — это позволит обнаружить утечку и оперативно заблокировать карточку.

Если есть возможность использовать биометрическую защиту (сканер отпечатка пальцев или сканер лица) — лучше включить эти функции. Это дополнительная защита точно не будет лишней.

Смартфон и приложения для управления банковским счетом нужно регулярно обновлять — новые версии ПО не только добавляют новые функции, но и устраняют лазейки, которыми могут воспользоваться хакеры.