З 19 квітня функція реєстрації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) стала доступною у державному додатку Дія.

Попри це, у багатьох українців виникли проблеми із оформленням статусу ВПО через те, що Дія видає помилку.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, причиною є те, що платформа перезавантажена великою кількістю запитів. Якщо при реєстрації ВПО у вас видає помилку в Дії – спробуйте зареєструватися через деякий час.

Зазначимо, що послуга у додатку Дія стосується лише тих людей, які перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом з’явиться можливість надати допомогу всім переселенцям.

До слова, отримати довідку переселенця також можна в управлінні соцзахисту та праці за місцем знаходження.

Для цього потрібно звернутися в ЦНАП або виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за місцем перебування. Подати заяву на оформлення довідки може сама людина або її законний представник.

Читайте: Як отримати довідку ВПО в Дії