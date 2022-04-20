С 19 апреля функция регистрации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) стала доступной в государственном приложении Дія.

Несмотря на это, у многих украинцев возникли проблемы с оформлением статуса ВПЛ из-за того, что Дія выдает ошибку.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, причиной этого является то, что платформа перезагружена большим количеством запросов. Если при регистрации ВПЛ у вас выдает ошибку в Дії – попробуйте зарегистрироваться через некоторое время.

Отметим, что услуга в приложении Дія касается только тех людей, которые находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность оказать помощь всем переселенцам.

К слову, получить справку переселенца также можно в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.

Для этого следует обратиться в ЦНАП или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по месту нахождения. Подать заявление на оформление справки может сам человек или его законный представитель.

Читайте: Как получить справку ВПЛ в Дії