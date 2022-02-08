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Старт цифрового народовладдя: у додатку Дія запустили опитування

8 Лютого 2022, 11:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дія

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову послугу для користувачів сервісу Дія. Так, тепер українці зможуть проходити опитування, допомагаючи владі дізнатися свою думку.

Про це заявив Зеленський під час заходу Diia Summit 2022 8 лютого.

За його словами, опитування вже доступні на смартфонах користувачів Дія.

– У Дія запускається послуга опитування – це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави – можливість швидко дізнатися про думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу та реальних цифр. Для всіх нас це практично старт цифрового народовладдя, – заявив президент.

Так, перше опитування вже доступне для користувачів – у першому питанні потрібно відповісти, яка з доступних функцій є найкориснішою – зміна реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування.

Друге питання – потрібно допомогти вибрати назву для програми, за допомогою якої українці віком від 60 років зможуть безкоштовно отримати сучасні смартфони.

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Теги
Володимир Зеленський , Додаток Дія
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