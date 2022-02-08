В Україні запускають Дія.City – спеціальний правовий режим, який має на меті створити комфортні умови для всіх, хто працює в ІТ-галузі.

По це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках Дія.Саміт 2022.

– Ми запускаємо Дія.City. Це цифрова столиця електронної держави. Дія. City – це один з найкращих податкових та правових режимів, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна трансформується у країну продуктивних компанії та стартапів.

– Завдяки Дія.City частка IT-компаній у ВВП нашої країни зросте з 4% до 10%, а дохід галузі – до $16,5 млрд. Це дасть змогу Україні стати найбільшим IT-хабом Європи. Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі у публічних послугах, але світ не стоїть на місці. Люди – це найголовніше, що є у кожній країні світу. А талановиті люди – це основа кожної економіки. І нам потрібно діяти не лише так, щоб українці залишалися вдома, а й залучати таланти з усього світу, – зазначив очільник країни.

За словами президента, до Дія.City зможуть приєднуватися не лише українські IT-компанії, а й іноземні.

– Наскільки я знаю, вже сьогодні до Дія.City доєднаються провідні наші та іноземні компанії, – додав Володимир Зеленський.