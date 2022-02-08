Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Інтернет

Уже приєднуються іноземні компанії: Україна запускає Дія.City

8 Лютого 2022, 11:30
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Уже приєднуються іноземні компанії: Україна запускає Дія.City

В Україні запускають Дія.City – спеціальний правовий режим, який має на меті створити комфортні умови для всіх, хто працює в ІТ-галузі.

По це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках Дія.Саміт 2022.

– Ми запускаємо Дія.City. Це цифрова столиця електронної держави. Дія. City – це один з найкращих податкових та правових режимів, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна трансформується у країну продуктивних компанії та стартапів.

– Завдяки Дія.City частка IT-компаній у ВВП нашої країни зросте з 4% до 10%,  а дохід галузі – до $16,5 млрд. Це дасть змогу Україні стати найбільшим IT-хабом Європи. Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі у публічних послугах, але світ не стоїть на місці. Люди – це найголовніше, що є у кожній країні світу. А талановиті люди – це основа кожної економіки. І нам потрібно діяти не лише так, щоб українці залишалися вдома, а й залучати таланти з усього світу, – зазначив очільник країни.

За словами президента, до Дія.City зможуть приєднуватися не лише українські IT-компанії, а й іноземні.

– Наскільки я знаю, вже сьогодні до Дія.City доєднаються провідні наші та іноземні компанії, – додав Володимир Зеленський.

Читайте також:
ДокументыМрія водіїв: користувачі Дія зможуть ділитися техпаспортом онлайн

Теги
Володимир Зеленський , Додаток Дія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь