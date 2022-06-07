Стало відомо, коли ЄС переходить на єдиний тип зарядних пристроїв для смартфонів

У ЄС практично схвалили законопроєкт, за яким усі смартфони отримають зарядку USB-C. Зміни набудуть чинності вже восени 2024 року, і це стосуватиметься планшетів, консолей та цифрових камер.

Формальне ухвалення закону відбудеться до кінця цього року. І якщо на смартфони на Android від різних виробників це не вплине, зміни вдарять по компанії Apple. Зараз iPhone випускають із зарядкою Lightning, яку розробила компанія для своїх пристроїв.

– Європейські споживачі давно були розчаровані тим, що з кожним новим пристроєм накопичувалося багато зарядних пристроїв. Тепер вони зможуть використати один зарядний пристрій для усієї своєї портативної електроніки, – заявив член європейського парламенту Алекс Агіус Саліба.

Якщо Apple не зможе внести зміни у свої пристрої, iPhone заборонять продавати в Європі. Компанія втратить величезні гроші – у 2021 році компанія продала 241 млн смартфонів у всьому світі – з них 56 млн припало на ЄС.

Зараз дивляться

Корпорація вже давно думала над переходом на USB-C – з цим роз’ємом вже випускаються планшети iPad та багато комп’ютерів Mac.

Зараз Lightning сильно відстає від свого конкурента – його потужність нижча в 5 разів ніж в USB-C.