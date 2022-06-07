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Гаджеты

Стало известно, когда ЕС переходит на единый тип зарядных устройств для смартфонов

7 июня 2022, 17:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
смартфон
Источник: Depositphotos

В ЕС практически одобрили законопроект, по которому все смартфоны получат зарядку USB-C. Изменения вступят в силу уже осенью 2024 года, и это будет касаться планшетов, консолей и цифровых камер.

Формальное принятие закона состоится до конца этого года. И если на смартфоны на Android от разных производителей это не повлияет, то изменения ударят по компании Apple. Сейчас iPhone выпускают с зарядкой Lightning, которую разработала компания для своих устройств. 

— Европейские потребители давно были разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники, — заявил член европейского парламента Алекс Агиус Салиба.

Если Apple не сможет внести изменения в свои устройства, то iPhone запретят продавать в Европе. Компания потеряет огромные деньги — в 2021 году компания продала 241 млн смартфонов во всем мире — из них 56 млн пришлось на ЕС.

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Корпорация уже давно думала над переходом на USB-C — с этим разъемом уже выпускаются планшеты iPad и многие компьютеры Mac. 

Сейчас Lightning сильно отстает от своего конкурента — его мощность ниже в 5 раз чем у USB-C.

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Источник
The Verge
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Apple iPhone
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