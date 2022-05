Apple готується відмовитись від своєї технології для зарядки Lightning, яка використовується в iPhone та інших пристроях. Про це заявив відомий інсайдер Мінґ-Чі Куо, заяви якого часто підтверджуються.

За словами експерта, Apple хоче перейти на USB-C – це дуже популярний стандарт, який використовується в більшості сучасних гаджетів – від смартфонів, до навушників і навіть ноутбуків.

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone’s transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022