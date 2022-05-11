Apple готується відмовитись від своєї технології для зарядки Lightning, яка використовується в iPhone та інших пристроях. Про це заявив відомий інсайдер Мінґ-Чі Куо, заяви якого часто підтверджуються.

За словами експерта, Apple хоче перейти на USB-C – це дуже популярний стандарт, який використовується в більшості сучасних гаджетів – від смартфонів, до навушників і навіть ноутбуків.

– USB-C може покращити швидкість передачі та зарядки iPhone в апаратному забезпеченні, але остаточні деталі специфікації, як і раніше, залежать від підтримки iOS, – заявив Мінґ-Чі Куо.

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My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone’s transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Lightning дуже відстає від свого конкурента. Apple навіть на топовому iPhone 13 Pro може запропонувати користувачам зарядку потужністю до 23 Вт, тоді як Android-смартфони з USB-C можуть похвалитися потужністю понад 100 Вт.

В останні роки Apple поступово переводить свої пристрої на загальний стандарт – з USB-C тепер продаються iPad та багато комп’ютерів Mac.

Це може бути також пов’язано з можливими законами ЄС – місцеві регулятори думають над запровадженням єдиного стандарту для заряджання смартфонів та іншої електроніки. Це необхідно для зниження електронних відходів у вигляді кабелів та зарядних пристроїв.