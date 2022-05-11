Apple зняла з виробництва iPod Touch – це останній музичний плеєр компанії, який був доступний для купівлі.

Тепер магазини розпродаватимуть ті пристрої, що зберігалися на складах.

– Музика завжди була частиною нашого ядра в Apple. iPod вплинув не лише на музичну індустрію – він також змінив те, як музику знаходять, слухають та поширюють, – заявив старший віцепрезидент Apple з міжнародного маркетингу Грег Джосвіак.

Однак музичні плеєри iPod втратили свою актуальність – всі його функції можуть повторити iPhone, iPad та інші пристрої Apple. Компанії просто невигідно робити гаджет, який не користується популярністю.

У сам планшет не вносили кардинальних змін – до сьогодні він продавався без FaceID або просунутої камери. Його екран залишився на рівні телефону iPhone 5, який представили ще у 2012 році.

Перший iPod показали світові у жовтні 2001 року – це була революція у світі музики. Замість компакт-дисків був невеликий девайс, у пам’яті якого могли міститися тисячі пісень.

Зараз в Apple інші завдання – вже у вересні компанія має представити нові смартфони. Лінійка iPhone 14 отримає оновлений дизайн, а між базовими версіями та моделями Pro помітно збільшиться розрив у технічних можливостях. Флагманські модифікації матимуть нову 48-мегапіксельну камеру, а також новий чипсет A16 від Apple. Звичайні смартфони отримають процесор та камеру від торішніх iPhone 13.