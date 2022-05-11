Apple готовится отказаться от своей технологии для зарядки Lightning, которая используется в iPhone и других устройствах. Об этом заявил известный инсайдер Минг-Чи Куо, заявления которого часто подтверждаются.

По словам эксперта, Apple хочет перейти на USB-C — это очень популярный стандарт, которые используется в большинстве современных гаджетов — от смартфонов, до наушников и даже ноутбуков.

— USB-C может улучшить скорость передачи и зарядки iPhone в аппаратном обеспечении, но окончательные детали спецификации по-прежнему зависят от поддержки iOS, — заявил Минг-Чи Куо.

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My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone’s transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Lightning сильно отстает от своего конкурента. Apple даже на топовом iPhone 13 Pro может предложить пользователям зарядку мощностью до 23 Вт, в то время как Android-смартфоны с USB-C могут похвастаться мощностью больше 100 Вт.

В последние годы Apple постепенно переводит свои устройства на общий стандарт — с USB-C теперь продаются iPad и многие компьютеры Mac.

Это может быть также связано с возможными законами ЕС — местные регуляторы думают над введением единого стандарта для зарядки смартфонов и другой электроники. Это необходимо для снижения электронных отходов в виде кабелей и зарядных устройств.