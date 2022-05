Apple готовится отказаться от своей технологии для зарядки Lightning, которая используется в iPhone и других устройствах. Об этом заявил известный инсайдер Минг-Чи Куо, заявления которого часто подтверждаются.

По словам эксперта, Apple хочет перейти на USB-C — это очень популярный стандарт, которые используется в большинстве современных гаджетов — от смартфонов, до наушников и даже ноутбуков.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone’s transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022