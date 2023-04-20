У космічному агентстві України назвали можливу причину спалаху в небі над Києвом 19 квітня – це було падіння метеорита з потоку Ліриди. Земля щороку у квітні проходить крізь цей потік, що лише підтверджує версію.

– Було зареєстровано високоенергетичну акустичну подію в Київській області. Подія ймовірно пов’язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Найімовірніше спалах був спричинений падінням метеорита з потоку Лірид, – заявили в ДКАУ.

В агентстві додали, що це був не супутник, як багато хто припускав.

Нагадаємо, що метеор, який падає на поверхню Землі також називають болідом. Саме це явище і зняли очевидці під час інциденту 19 квітня. Космічне тіло нагрівається внаслідок тертя в атмосфері, адже швидкість падіння дуже висока. Спалах під час падіння боліда також супроводжується громом – саме його й почули жителі Києва та області.

Падіння метеора у квітні – не випадковість. Усе через метеоритний дощ Ліриди. У 2023 році це космічне явище відбувається з 15 по 29 квітня, а пік припадає на 21 число.

За весь час було безліч болідів, падіння яких вдалося задокументувати. Один з останніх був у Челябінську 2013 року – тоді вибух у повітрі пошкодив тисячі будинків вибуховою хвилею та осколками. Про найвідоміші боліди в історії можна дізнатися на Фактах ICTV.