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Forbes назвав Ілона Маска найбагатшою людиною у світі

5 Квітня 2022, 16:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Американський підприємець Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes.

У щорічному рейтингу найбагатших людей світу засновник Tesla та SpaceX зайняв перше місце. За оцінками Forbes, статки 50-річного Маска становлять $219 млрд, що на $68 млрд більше, ніж у 2021 році.

Друге місце дісталося засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу, який чотири роки поспіль посідав перший щабель рейтингу. Статки підприємця на $48 млрд менші, ніж у Ілона Маска.

Третє місце посів французький бізнесмен Бернар Арно ($158 млрд), четверте – колишній найбільший акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд), п’яте – підприємець Уоррен Баффет ($118 млрд).

Варто зазначити, що Білл Гейтс займав перше місце в Forbes з 1995 по 2017 рік, крім п’яти років.

Раніше ми писали, що Ілон Маск придбав майже 10% акцій Twitter на тлі критики соцмережі. Глава Tesla придбав цінні папери до 14 березня.

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Джерело
Forbes
Теги
Forbes , Ілон Маск
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