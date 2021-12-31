Смартфони BlackBerry утратять підтримку від виробника вже 4 січня 2022 року. Компанія заявила, що більше не оновлюватиме пристрої та не виправлятиме майбутні помилки.

Йдеться про смартфони, які працюють під управлінням BlackBerry OS та Android 10. Крім відмови від випуску нових версій ОС, на смартфоні з операційною системою від виробника можуть перестати працювати навіть основні функції, на кшталт передачі стільникових даних, СМС та виклик екстрених служб.

Моделі з Android 10 функціонуватимуть, але без оновлень.

Коли Apple анонсувала перший iPhone у 2007 році, кілька керівників BlackBerry пожартували над смартфоном корпорації — вони вважали, що споживачі ніколи не захочуть мати смартфон з сенсорним екраном і віртуальною клавіатурою.

– Спробуйте набрати веб-клавішу на сенсорному екрані Apple iPhone – це справжня проблема. Ви не бачите, що набираєте, – заявив 14 років тому засновник BlackBerry Майк Лазарідіс.

Через роки ринок пристроїв захопили сенсорні пристрої та капіталізація BlackBerry значно впала. Смартфони із фізичною клавіатурою втратили свою актуальність, як і сама компанія.

Рекомендується придбати новий смартфон, щоб не потрапити на гачок хакерів і підтримувати контакт зі своїми близькими та друзями навіть на відстані.