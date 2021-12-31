Смартфоны BlackBerry потеряют поддержку от производителя уже 4 января 2022 года. Компания заявила, что больше не будет обновлять устройства и исправлять будущие ошибки.

Речь идет о смартфонах, которые работают под управлением BlackBerry OS и Android 10. Помимо отказа от выпуска новых версий ОС, на смартфоне с операционной системой от производителя могут перестать работать даже основные функции, по типу передачи сотовых данных, СМС и вызов экстренных служб.

Модели с Android 10 будут функционировать, но без обновлений.

Когда Apple анонсировала первый iPhone у 2007 году, несколько руководителей BlackBerry пошутили над смартфоном корпорации — они считали, что потребители никогда не захотят иметь смартфон с сенсорным экраном и виртуальной клавиатурой.

— Попробуйте набрать веб-клавишу на сенсорном экране Apple iPhone, это настоящая проблема. Вы не видите, что набираете, — заявил 14 лет назад основатель BlackBerry Майк Лазаридис.

Спустя годы рынок устройств захватили сенсорные устройства, и капитализация BlackBerry значительно упала. Смартфоны с физической клавиатурой потеряли свою актуальность, как и сама компания.

Рекомендуется приобрести более новый смартфон, чтобы не попасться на крючок хакеров и поддерживать контакт со своими близкими и друзьями даже на расстоянии.