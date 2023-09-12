12 вересня відбудеться осіння презентація Apple 2023, де покажуть iPhone 15. Інсайдери вже багато місяців діляться своїми припущеннями та очікуваннями щодо заходу, і вже ввечері вівторка ми дізнаємося, що з цього виявилося правдою.

Крім iPhone 15 можуть показати й інші гаджети – найкраще дивитися презентацію Apple 2023 онлайн. Початок заходу заплановано на 12 вересня о 20:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція осінньої презентації Apple з iPhone 15 буде доступна на сайті, а також на YouTube.

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Осіння презентація Apple 12 вересня (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Apple 12 вересня

Очікується, що покажуть одразу 4 нових смартфони – iPhone 15, версію Plus, Pro і Pro Max.

Серед головних змін – зарядка з USB Type-C, новий чипсет A17 і поліпшена камера на топових версіях.

Інсайдери вважають, що iPhone 15 помітно подорожчає – у деяких версіях цінник підніметься на цілих $200.

На презентації Apple також покажуть і розумні годинники – Apple Watch 9 і Ultra 2. Фанати очікують, що з’явиться функція аналізу глибокого сну, а корпус виготовлятимуть за допомогою 3D-друку.

З оновленнями покажуть і бездротові навушники AirPods. Щоправда, нічого, крім зміни зарядки на кейсі з Lightning на Type-C, не очікується.