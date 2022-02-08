Незабаром усі вакциновані українці віком від 60 років отримають від держави нові сучасні смартфони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit 2022.
Так, користувачі Дія можуть пройти опитування, обравши назву проєкту. Із запропонованих варіантів – Бабусяфон, єСмартфон, Єдідусь та Єбабуся. У мережі вже відреагували на заяву президента. Так, користувачі в своїх акаунтах залишають жарти та роблять меми.
- Оголосив, що всі громадяни 60+ отримають безкоштовний ЄСмартфон. Вангую, це буде китайський Huawei.
оголосив, що усі громадяни 60+ отримають безкоштовний #єСмартфон
PS вангую, це буде китайський хуавей
— Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 8, 2022
- Є смартфон? А якщо знайду?
– Є смартфон?
– А если найду?
— Серый Кардинал???? (@slevo4kin) February 8, 2022
- Це для того, щоб у 2024 році сказати, що смартфон є в усіх, тож вибори відбуватимуться в додатку Дія?
- єСмартфон. Безкоштовні смартфони для вакцинованих українців 60+ із пільговим тарифом. Ну, якщо 1 тис. на концерти та спорт я підтримувала, і реально бачу, як ця тисяча пішла на користь концертному бізнесу. То ось смартфон підтримати не можу. Це вважаю абсолютно марною тратою бюджетних грошей.
- Вітаємо, це ваш смартфон. Нічого не рухайте, там уже галочки стоять у потрібному місці.
Вітаємо, це Ваш смартфон,
нічого не рухайте,
там вже галочки стоять в потрібному місці. https://t.co/3XxofBwAzz
— РuŦyƛA-С (@PrytSLU) February 8, 2022
- У мого діда iPhone 7 і йому 80 років. Тож незабаром у мене буде новий смартфон у шухлядці.
В мого діда 7-ий айфон і йому 80
Так що скоро в мене буде новий смартфон в шухляді pic.twitter.com/BHdx72LcnD
— Житель Галичини (@yarudanu) February 8, 2022
- Я б на місці інтернет-магазинів уже готував окрему категорію Бабусин смартфон, коли пенсіонери понесуть продавати видані телефони.
Я б на місці інтернет-магазинів вже готував окрему категорію “Бабусин смартфон”, коли пенси понесуть продавати видані мобіли
— Pødilskě padlø (@podilhappymeal) February 8, 2022
- Бабко, віддавай смартфон.
– Бабка, аддавай смартфон
— пан Галушка (@panpershyi) February 8, 2022
- Смартфон на хліб не намастиш!
Смартфон на хліб не намажєш!11
— ???????????????? ???????????????????? (@kelnorim) February 8, 2022
Дехто публікує меми та відео, натякаючи, що люди похилого віку не вміють користуватися смартфонами.
Коли отримав смартфон від @ZelenskyyUa з пільговим тарифом#Дія #Країнавсмартфоні pic.twitter.com/Xtc8TQXhg2
— BOGDAN DOSIUK (@bogdan_dosiuk) February 8, 2022
Чому там немає опції “свій варіант”?! Я вимагаю провести опитування на цю тему! #дія pic.twitter.com/KofJGnvDBu
— Майкл Щур (@MichaelShchur) February 8, 2022
- Незабаром у всіх ломбардах України… Бабушкофони.
- Дешевше дати телефон, аніж виплачувати пенсію.
- А за заповітом їх можна заповідати чи кластимуть поруч?
- Звичайно дадуть, якщо ще три щеплення зроблять, і тоді з того світу телефонувати доведеться рідним.
- Після смартфонів вже даватимуть квартири. Хто вакцинується ще тричі.
- За чий рахунок бенкет?
- Дуже хороша новина, бо гречкою вже не здивуєш.
- Незабаром вибори. – Також пишуть користувачі мережі.