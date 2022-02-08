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Скоро в усіх ломбардах: мережа вибухнула жартами про смартфони для українців 60+

8 Лютого 2022, 13:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Скоро в усіх ломбардах: мережа вибухнула жартами про смартфони для українців 60+
Джерело: Pexels

Незабаром усі вакциновані українці віком від 60 років отримають від держави нові сучасні смартфони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit 2022.

Так, користувачі Дія можуть пройти опитування, обравши назву проєкту. Із запропонованих варіантів – Бабусяфон, єСмартфон, Єдідусь та Єбабуся. У мережі вже відреагували на заяву президента. Так, користувачі в своїх акаунтах залишають жарти та роблять меми.

  • Оголосив, що всі громадяни 60+ отримають безкоштовний ЄСмартфон. Вангую, це буде китайський Huawei.

  • Є смартфон? А якщо знайду?

  • Це для того, щоб у 2024 році сказати, що смартфон є в усіх, тож вибори відбуватимуться в додатку Дія?

  • єСмартфон. Безкоштовні смартфони для вакцинованих українців 60+ із пільговим тарифом. Ну, якщо 1 тис. на концерти та спорт я підтримувала, і реально бачу, як ця тисяча пішла на користь концертному бізнесу. То ось смартфон підтримати не можу. Це вважаю абсолютно марною тратою бюджетних грошей.

  • Вітаємо, це ваш смартфон. Нічого не рухайте, там уже галочки стоять у потрібному місці.

  • У мого діда iPhone 7 і йому 80 років. Тож незабаром у мене буде новий смартфон у шухлядці.

  • Я б на місці інтернет-магазинів уже готував окрему категорію Бабусин смартфон, коли пенсіонери понесуть продавати видані телефони.

  • Бабко, віддавай смартфон.

  • Смартфон на хліб не намастиш!

Дехто публікує меми та відео, натякаючи, що люди похилого віку не вміють користуватися смартфонами.

  • Незабаром у всіх ломбардах України… Бабушкофони.
  • Дешевше дати телефон, аніж виплачувати пенсію.
  • А за заповітом їх можна заповідати чи кластимуть поруч?
  • Звичайно дадуть, якщо ще три щеплення зроблять, і тоді з того світу телефонувати доведеться рідним.
  • Після смартфонів вже даватимуть квартири. Хто вакцинується ще тричі.
  • За чий рахунок бенкет?
  • Дуже хороша новина, бо гречкою вже не здивуєш.
  • Незабаром вибори. – Також пишуть користувачі мережі.
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Теги
Дія , Смартфон
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