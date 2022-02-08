Незабаром усі вакциновані українці віком від 60 років отримають від держави нові сучасні смартфони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit 2022.

Так, користувачі Дія можуть пройти опитування, обравши назву проєкту. Із запропонованих варіантів – Бабусяфон, єСмартфон, Єдідусь та Єбабуся. У мережі вже відреагували на заяву президента. Так, користувачі в своїх акаунтах залишають жарти та роблять меми.

Оголосив, що всі громадяни 60+ отримають безкоштовний ЄСмартфон. Вангую, це буде китайський Huawei.

оголосив, що усі громадяни 60+ отримають безкоштовний #єСмартфон PS вангую, це буде китайський хуавей — Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 8, 2022

Є смартфон? А якщо знайду?

– Є смартфон?

– А если найду? — Серый Кардинал???? (@slevo4kin) February 8, 2022

Це для того, щоб у 2024 році сказати, що смартфон є в усіх, тож вибори відбуватимуться в додатку Дія?

єСмартфон. Безкоштовні смартфони для вакцинованих українців 60+ із пільговим тарифом. Ну, якщо 1 тис. на концерти та спорт я підтримувала, і реально бачу, як ця тисяча пішла на користь концертному бізнесу. То ось смартфон підтримати не можу. Це вважаю абсолютно марною тратою бюджетних грошей.

Вітаємо, це ваш смартфон. Нічого не рухайте, там уже галочки стоять у потрібному місці.

Вітаємо, це Ваш смартфон,

нічого не рухайте,

там вже галочки стоять в потрібному місці. https://t.co/3XxofBwAzz — РuŦyƛA-С (@PrytSLU) February 8, 2022

У мого діда iPhone 7 і йому 80 років. Тож незабаром у мене буде новий смартфон у шухлядці.

В мого діда 7-ий айфон і йому 80 Так що скоро в мене буде новий смартфон в шухляді pic.twitter.com/BHdx72LcnD — Житель Галичини (@yarudanu) February 8, 2022

Я б на місці інтернет-магазинів уже готував окрему категорію Бабусин смартфон, коли пенсіонери понесуть продавати видані телефони.

Я б на місці інтернет-магазинів вже готував окрему категорію “Бабусин смартфон”, коли пенси понесуть продавати видані мобіли — Pødilskě padlø (@podilhappymeal) February 8, 2022

Бабко, віддавай смартфон.

– Бабка, аддавай смартфон — пан Галушка (@panpershyi) February 8, 2022

Смартфон на хліб не намастиш!

Смартфон на хліб не намажєш!11 — ???????????????? ???????????????????? (@kelnorim) February 8, 2022

Дехто публікує меми та відео, натякаючи, що люди похилого віку не вміють користуватися смартфонами.

Чому там немає опції “свій варіант”?! Я вимагаю провести опитування на цю тему! #дія pic.twitter.com/KofJGnvDBu — Майкл Щур (@MichaelShchur) February 8, 2022