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Скоро во всех ломбардах: сеть вспыхнула шутками о смартфонах для украинцев 60+

8 февраля 2022, 13:45
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Скоро во всех ломбардах: сеть вспыхнула шутками о смартфонах для украинцев 60+
Источник: Pexels

Вскоре все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства новые современные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit 2022.

Так, пользователи Дія могут пройти опрос, тем самым выбрав название проекта. Из предложенных вариантов — Бабусяфон, єСмартфон, Єдідусь и Єбабуся. В сети уже отреагировали на заявление президента. Так, пользователи в своих аккаунтах оставляют шутки и делают мэмы.

  • Объявил, что все граждане 60+ получат бесплатный єСмартфон. Вангую, это будет китайский Huawei.

  • Є смартфон? А если найду?

  • Это для того, чтобы в 2024 году сказать, что смартфон есть у всех, поэтому выборы будут проходить в приложении Дія?

  • єСмартфон. Бесплатные смартфоны для вакцинированных украинцев 60+ с льготным тарифом. Ну, если 1 тыс. на концерты и спорт я поддерживала, и реально вижу, как эта тысяча пошла на пользу концертному бизнесу. То вот смартфон поддержать не могу. Это считаю совершенно бесполезной тратой бюджетных денег.
  • Поздравляем, это ваш смартфон. Ничего не двигайте, там уже галочки стоят в нужном месте.

  • У моего деда iPhone 7 и ему 80 лет. Так что скоро у меня будет новый смартфон в ящике.

  • Я бы на месте интернет-магазинов уже готовил отдельную категорию Бабушкин смартфон, когда пенсионеры понесут продавать выданные телефоны.

  • Бабка, отдавай смартфон.

  • Смартфон на хлеб не намажешь!

Некоторые публикуют мэмы и видео, намекая, что пожилые люди не умеют пользоваться смартфонами.

  • Скоро во всех ломбардах Украины… Бабушкофоны.
  • Дешевле дать телефон, чем выплачивать пенсию.
  • А по завещанию их можно передавать или будут класть рядом?
  • Конечно дадут, если еще три прививки сделают, и тогда с того света звонить придется родным.
  • После смартфонов уже будут давать квартиры. Кто вакцинируется еще три раза.
  • За чей счет банкет?
  • Очень хорошая новость, потому что гречкой уже не удивишь.
  • Скоро выборы. — Также пишут пользователи сети.
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Теги
Дія , Смартфон
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