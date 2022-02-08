Вскоре все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства новые современные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit 2022.

Так, пользователи Дія могут пройти опрос, тем самым выбрав название проекта. Из предложенных вариантов — Бабусяфон, єСмартфон, Єдідусь и Єбабуся. В сети уже отреагировали на заявление президента. Так, пользователи в своих аккаунтах оставляют шутки и делают мэмы.

Объявил, что все граждане 60+ получат бесплатный єСмартфон. Вангую, это будет китайский Huawei.

оголосив, що усі громадяни 60+ отримають безкоштовний #єСмартфон PS вангую, це буде китайський хуавей — Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 8, 2022

Є смартфон? А если найду?

— Є смартфон?

— А если найду? — Серый Кардинал???? (@slevo4kin) February 8, 2022

Это для того, чтобы в 2024 году сказать, что смартфон есть у всех, поэтому выборы будут проходить в приложении Дія?

єСмартфон. Бесплатные смартфоны для вакцинированных украинцев 60+ с льготным тарифом. Ну, если 1 тыс. на концерты и спорт я поддерживала, и реально вижу, как эта тысяча пошла на пользу концертному бизнесу. То вот смартфон поддержать не могу. Это считаю совершенно бесполезной тратой бюджетных денег.

Поздравляем, это ваш смартфон. Ничего не двигайте, там уже галочки стоят в нужном месте.

Вітаємо, це Ваш смартфон,

нічого не рухайте,

там вже галочки стоять в потрібному місці. https://t.co/3XxofBwAzz — РuŦyƛA-С (@PrytSLU) February 8, 2022

У моего деда iPhone 7 и ему 80 лет. Так что скоро у меня будет новый смартфон в ящике.

В мого діда 7-ий айфон і йому 80 Так що скоро в мене буде новий смартфон в шухляді pic.twitter.com/BHdx72LcnD — Житель Галичини (@yarudanu) February 8, 2022

Я бы на месте интернет-магазинов уже готовил отдельную категорию Бабушкин смартфон, когда пенсионеры понесут продавать выданные телефоны.

Я б на місці інтернет-магазинів вже готував окрему категорію “Бабусин смартфон”, коли пенси понесуть продавати видані мобіли — Pødilskě padlø (@podilhappymeal) February 8, 2022

Бабка, отдавай смартфон.

— Бабка, аддавай смартфон — пан Галушка (@panpershyi) February 8, 2022

Смартфон на хлеб не намажешь!

Смартфон на хліб не намажєш!11 — ???????????????? ???????????????????? (@kelnorim) February 8, 2022

Некоторые публикуют мэмы и видео, намекая, что пожилые люди не умеют пользоваться смартфонами.

Чому там немає опції «свій варіант»?! Я вимагаю провести опитування на цю тему! #дія pic.twitter.com/KofJGnvDBu — Майкл Щур (@MichaelShchur) February 8, 2022