13 вересня 2022 року Sweatcoin випустив власну криптовалюну нового покоління SWEAT. Саме після заходу генерації токенів (TGE) користувачі змогли перевести зароблені sweatcoin у додатку в крипту SWEAT.
Який сьогодні курс SWEAT до USD – дивіться далі в матеріалі.
Курс SWEAT до USD
Станом на 16 вересня 2022 року курс одного SWEAT становить 0.05 USD.
Sweatcoin анонсував запуск власної криптовалюти SWEAT ще влітку 2022 року. І 13 вересня усі зароблені монети за ходу на рахунках існуючих клієнтів були безкоштовно конвертовані в нову криптовалюту.
Після конвертації люди можуть обмінювати SWEAT, торгувати ними, відправляти чи виводити з додатку у реальні гроші, як і будь-яку іншу криптовалюту.
Наразі курс SWEAT до USD такий:
Якщо ви є користувачем додатку Sweatcoin та після генерації отримали крипту SWEAT, ви можете вивести її з додатку.
Дивіться детальну відео-інструкції як це можна зробити.