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Скільки коштує sweatcoin: курс криптовалюти на 16 вересня

16 Вересня 2022, 16:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Скільки коштує sweatcoin: курс криптовалюти на 16 вересня
Джерело: Depositphotos

13 вересня 2022 року Sweatcoin випустив власну криптовалюну нового покоління SWEAT. Саме після заходу генерації токенів (TGE) користувачі змогли перевести зароблені sweatcoin у додатку в крипту SWEAT.

Який сьогодні курс SWEAT до USD – дивіться далі в матеріалі.

Курс SWEAT до USD

Станом на 16 вересня 2022 року курс одного SWEAT становить 0.05 USD. 

Зараз дивляться

Sweatcoin анонсував запуск власної криптовалюти SWEAT ще влітку 2022 року. І 13 вересня усі зароблені монети за ходу на рахунках існуючих клієнтів були безкоштовно конвертовані в нову криптовалюту.

Після конвертації люди можуть обмінювати SWEAT, торгувати ними, відправляти чи виводити з додатку у реальні гроші, як і будь-яку іншу криптовалюту.

Наразі курс SWEAT до USD такий:

Якщо ви є користувачем додатку Sweatcoin та після генерації отримали крипту SWEAT, ви можете вивести її з додатку.

Дивіться детальну відео-інструкції як це можна зробити.

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