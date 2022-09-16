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Сколько стоит sweatcoin: курс криптовалюти на 16 сентября

16 сентября 2022, 16:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Сколько стоит sweatcoin: курс криптовалюти на 16 сентября
Источник: Depositphotos

13 сентября 2022 года Sweatcoin выпустил собственную криптовалюну нового поколения SWEAT. Именно после захода генерации токенов (TGE) пользователи смогли перевести заработанные sweatcoin в приложении в крипту SWEAT.

Какой сегодня курс SWEAT к USD — смотрите далее в материале.

Курс SWEAT к USD

По состоянию на 16 сентября 2022 года курс одного SWEAT составляет 0.05 USD.

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Sweatcoin анонсировал запуск собственной криптовалюты SWEAT еще летом 2022 года. И 13 сентября все заработанные монеты Запада на счетах существующих клиентов были бесплатно конвертированы в новую криптовалюту.

После конвертации люди могут обменивать SWEAT, торговать ими, отправлять или выводить из приложения в реальные деньги, как и любую другую криптовалюту.

Сейчас курс SWEAT к USD такой:

Если вы являетесь пользователем приложения Sweatcoin и после генерации получили крипту SWEAT, вы можете вывести ее из приложения.

Смотрите подробную видео-инструкции как это можно сделать.

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Теги
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